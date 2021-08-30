«Ювентус» потерял 200 тысяч подписчиков после ухода Роналду

Туринский «Ювентус» начал стремительно терять подписчиков после продажи звездного португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Таким наблюдением поделился в своем твиттер-аккаунте инсайдер Танкреди Палмери.

Журналист утверждает, что с момента трансфера 36-летнего нападающего от аккаунта «старой синьоры» отписались 200 тысяч человек.

Криштиану вернулся на «Олд Траффорд» спустя 12 лет. Опытный бомбардир заключил двухлетнее соглашение с манкунианцами. По сведениям различных СМИ, заработная плата нападающего в Манчестере составит 29,1 миллиона евро.