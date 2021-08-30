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Премьер-лига

«Ювентус» потерял 200 тысяч подписчиков после ухода Роналду

30 Августа 2021 • 08:38 Комментировать (3)

Туринский «Ювентус» начал стремительно терять подписчиков после продажи звездного португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Таким наблюдением поделился в своем твиттер-аккаунте инсайдер Танкреди Палмери.

Журналист утверждает, что с момента трансфера 36-летнего нападающего от аккаунта «старой синьоры» отписались 200 тысяч человек.

Криштиану вернулся на «Олд Траффорд» спустя 12 лет. Опытный бомбардир заключил двухлетнее соглашение с манкунианцами. По сведениям различных СМИ, заработная плата нападающего в Манчестере составит 29,1 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
30 Августа 2021 в 09:08
Отвалились те, кто с горшка за Юве!
ARTUR
30 Августа 2021 в 08:50
не восполнимая утрата ... боюсь не переживут , а вот куда денутся все эти додики когда уйдут их божки ??
FORZAYOU
30 Августа 2021 в 10:07
Подпишутся на канал "Ностальжи-Пеналду", который сами же и создадут)
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