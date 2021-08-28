Аксель Витсель, выступающий за дортмундскую «Боруссию», попал в сферу интересов «Астон Виллы». Представитель английской Премьер-лиги намерен договориться с клубом и игроком до завершения трансферного окна.

Бельгийскому полузащитнику еще с начала лета прогнозировали уход из немецкой команды. Интерес к кандидатуре экс-игрока «Зенита» проявляли «Рома» и «Ювентус». Римляне в конечном итоге переключились на другие трансферные цели, а туринцы не смогли продать Аарона Рэмзи, чтобы покупать на его место другого футболиста.

Теперь в гонке за бельгийца осталась только «Астон Вилла», об этом сообщает издание Goal. Сам Витсель не против попробовать свои силы в английском чемпионате.

Отметит, что сумма потенциального трансфера может составить девять миллионов евро.