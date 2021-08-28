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Премьер-лига

«Астон Вилла» намерена приобрести бывшего игрока «Зенита» слухи

28 Августа 2021 • 11:06 Комментировать
Астон Вилла
...
Брентфорд
2.00 3.65 3.70
Через 3 ч. 59 мин.

Аксель Витсель, выступающий за дортмундскую «Боруссию», попал в сферу интересов «Астон Виллы». Представитель английской Премьер-лиги намерен договориться с клубом и игроком до завершения трансферного окна.

Бельгийскому полузащитнику еще с начала лета прогнозировали уход из немецкой команды. Интерес к кандидатуре экс-игрока «Зенита» проявляли «Рома» и «Ювентус». Римляне в конечном итоге переключились на другие трансферные цели, а туринцы не смогли продать Аарона Рэмзи, чтобы покупать на его место другого футболиста.

Теперь в гонке за бельгийца осталась только «Астон Вилла», об этом сообщает издание Goal. Сам Витсель не против попробовать свои силы в английском чемпионате.

Отметит, что сумма потенциального трансфера может составить девять миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Аксель Витсель Астон Вилла
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