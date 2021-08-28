Артур прокомментировал трансфер Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок каталонской «Барселоны», а ныне футболист туринского «Ювентуса» Артур Мело отреагировал на уход португальца Криштиану Роналду. 36-летний нападающий на закате карьеру принял решение вернуться в «Манчестер Юнайтед».

«Криштиану - один из величайших футболистов в истории. Хочу поблагодарить его за все, что мы вместе пережили. Я восхищаюсь этим человеком. Хочу пожелать ему только успеха на новом месте», - гласит сообщение бразильского хавбека в инстаграм-аккаунте.

О возвращении Роналду на «Олд Траффорд» было объявлено в пятницу, 27 августа. Стороны подписали двухлетнее трудовое соглашение.