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​Фергюсон поспособствовал трансферу Роналду в «Манчестер Юнайтед»

27 Августа 2021 • 23:56 Комментировать (1)

Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед» - в клуб, где в позапрошлом десятилетии он стал настоящей звездой футбола. Manchester Evening News располагает информацией о том, что этому трансферу поспособствовал легендарный тренер «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон. По данным источника, шотландец созвонился с Роналду в пятницу утром на фоне информации о возможном переходе игрока в «Манчестер Сити».  

Напомним, что под руководством Алекса Фергюсона Криштиану Роналду выступал в «Манчестер Юнайтед» на протяжении всех шести своих сезонов в клубе. За это время Роналду провёл 292 матча, в которых забил 118 голов.

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Алекс Фергюсон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2021
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