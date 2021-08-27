​Фергюсон поспособствовал трансферу Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед» - в клуб, где в позапрошлом десятилетии он стал настоящей звездой футбола. Manchester Evening News располагает информацией о том, что этому трансферу поспособствовал легендарный тренер «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон. По данным источника, шотландец созвонился с Роналду в пятницу утром на фоне информации о возможном переходе игрока в «Манчестер Сити».

Напомним, что под руководством Алекса Фергюсона Криштиану Роналду выступал в «Манчестер Юнайтед» на протяжении всех шести своих сезонов в клубе. За это время Роналду провёл 292 матча, в которых забил 118 голов.