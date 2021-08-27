​Названа сумма трансфера Роналду в «Манчестер Юнайтед»

События на трансферном рынке развиваются стремительно. В четверг все ожидали перехода Криштиану Роналду в «Манчестер Сити», а в пятницу переход игрока в свои ряды анонсировал «Манчестер Юнайтед». Португальцу ещё предстоит пройти медицинское обследование и расписаться в контракте, но это, похоже, формальности.

Как сообщает Goal.com, за трансфер Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» заплатит «Ювентусу» 28 миллионов евро.

Цвета «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду уже защищал в период с 2003 по 2009 год. За эти шесть сезонов португалец забил 118 голов и отдал 69 голевых передач в 292 поединках в разных соревнованиях.