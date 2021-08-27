«Эвертон» назвал «ПСЖ» стоимость Ришарлисона

«ПСЖ» ведет переговоры с «Эвертоном» насчет трансфера бразильского нападающего Ришарлисона. Французский гранд рассматривает игрока в качестве альтернативы Килиану Мбаппе, которого стремится подписать мадридский «Реал».

По сведениям инсайдера Николо Скиры, «ириски» уже назвали парижанам сумму отступных за своего лидера. Мерсисайдцы планируют выручить с трансфера футболиста порядка 100 миллионов евро.

«ПСЖ» уже провел переговоры с бразильцем и согласовал с ним долгосрочное соглашение.

В сезоне-2020/2021 Ришарлисон сыграл 40 матчей на клубном уровне, забил 13 мячей и отдал десять ассистов.