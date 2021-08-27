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Премьер-лига

​Роналду пакует чемоданы слухи

27 Августа 2021 • 00:55 Комментировать

Криштиану Роналду близок к тому, чтобы вернуться в Премьер-лигу Англии. Как сообщает итальянский Sky, звёздный форвард уже буквально пакует чемоданы – он забрал свои вещи из шкафчика в раздевалке. Роналду сообщил представителям «Ювентуса», что хочет уйти, а агент игрока Жорже Мендеш активно контактирует с «Манчестер Сити».

«Ювентус» хочет выручить с продажи Криштиану Роналду 25-30 миллионов евро. Испанское издание AS располагает информацией о том, что «Манчестер Сити» в ближайшие часы сделает предложение, и оно будет принято «Ювентусом».

Как известно, в своё время Криштиану Роналду выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед».

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Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Сити Трансферы футбола - лето 2021
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