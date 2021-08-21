Английские гранды претендуют на полузащитника «Барселоны»

Хавбек каталонской «Барселоны» Илайкс Мориба, отказавшийся от нового трудового договора с «сине-гранатовыми», находится в сфере интересов сразу нескольких европейских топ-клубов.

Согласно информации Mundo Deportivo, заполучить 18-летнего игрока в свои ряды хотят лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Также интерес к полузащитнику проявляет «РБ Лейпциг», о чем сообщалось ранее.

Руководство «Барселоны» готово отпустить Морибу и назвало его стоимость. Каталонцы расстанутся с игроком за 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Мориба провел 14 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.