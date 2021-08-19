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Англия. Премьер-лига

«Уотфорд» подписал полузащитника сборной Турции официально

19 Августа 2021 • 12:53 Комментировать
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Турецкий полузащитник Озан Туфан перешел из «Фенербахче» в «Уотфорд» на правах аренды. Английский клуб подписал с 26-летним хавбеком контракт до конца текущего сезона с правом последующего выкупа. Об этом сообщает пресс-служба «шершней».

Озан выступал за стамбульский коллектив с 2015 года. Полузащитник поучаствовал в 174 поединках, записав на свой счет 21 гол и 24 результативных паса.

Туфан стабильно вызывается в сборную Турции. За национальную команду он провел 63 встречи и забил девять мячей.

В новом сезоне АПЛ «Уотфорд» стартовал с победы над «Астон Виллой» (3:2). Следующий матч команда Туфана проведет на выезде с «Брайтоном».

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