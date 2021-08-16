«Реал» готов снизить цену на Эдегора

«Реал» готов снизить цену на полузащитника Мартина Эдегора, который близок к переходу в «Арсенал», передаёт ABC Sport. Сообщается, что ранее «сливочные» хотели получить за игрока 40 миллионов евро, однако сейчас они готовы его отпустить всего за 30 млн.

«Канониры» готовы заплатить данную сумму и сейчас переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Сам игрок тоже заинтересован в смене клуба, так как его не внесли в заявку клуба на сезон Ла Лиги.

Напомним, что Эдегор стал игроком «Реала» в 2015 году. Вторую часть прошлого сезона он провёл в «Арсенале» на правах аренды, за который сыграл 20 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.