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Англия. Премьер-лига

Вестергор близок к переходу в «Лестер»

12 Августа 2021 • 10:57 Комментировать
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Датский защитник Янник Вестергор, правами на которого владеет «Саутгемптон», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом информирует The Telegraph.

По сведениям источника, в подписании контракта с 29-летним исполнителем заинтересован «Лестер». Руководство клуба готово заплатить за игрока 15 миллионов фунтов (~18 миллионов евро). «Святые» уже дали согласие на продажу игрока. Теперь «лисам» нужно договориться с самим Вестергором.

Ранее сообщалось об интересе к датчанину со стороны лондонского «Тоттенхэма», однако до конкретного предложения дело не дошло.

За «Саутгемптон» Янник играет с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 30 матчей в Премьер-лиге и забил три гола.

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Лестер Янник Вестергор Трансферы футбола - лето 2021
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