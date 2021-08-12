Вестергор близок к переходу в «Лестер»

Датский защитник Янник Вестергор, правами на которого владеет «Саутгемптон», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом информирует The Telegraph.

По сведениям источника, в подписании контракта с 29-летним исполнителем заинтересован «Лестер». Руководство клуба готово заплатить за игрока 15 миллионов фунтов (~18 миллионов евро). «Святые» уже дали согласие на продажу игрока. Теперь «лисам» нужно договориться с самим Вестергором.

Ранее сообщалось об интересе к датчанину со стороны лондонского «Тоттенхэма», однако до конкретного предложения дело не дошло.

За «Саутгемптон» Янник играет с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 30 матчей в Премьер-лиге и забил три гола.