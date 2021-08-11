Закария находится в шорт-листе трёх клубов АПЛ

Хавбек сборной Швейцарии и гладбахской «Боруссии» Денис Закария попал в сферу интересов нескольких клубов английской Премьер-лиги. Об этом рапортует Bild.

По сведениям источника, в борьбе за 24-летнего игрока сойдутся лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал», а также «Эвертон». Переход в один из перечисленных клубом может быть оформлен в текущее трансферное окно.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Закария провел 25 поединков, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его контракт рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.