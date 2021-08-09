«МЮ» назвал сумму, какую хочет выручить с продажи Марсьяля

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение о продаже французского нападающего Антони Марсьяля в текущее трансферное окно.

Согласно сведениям The Sun, манкунианцы рассчитывают выручить с трансфера игрока 50 миллионов фунтов (~59 миллионов евро). Эти деньги клуб намерен потратить на усиление состава.

Ранее появилась информация об интересе к Марсьялю со стороны миланского «Интера». «Нерадзурри» рассматривают француза в качестве альтернативы Ромелу Лукаку.

В минувшем розыгрыше АПЛ Антони принял участие в 22 матчах, забил четыре мяча и сделал три ассиста. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2024 года.