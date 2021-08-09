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Англия. Премьер-лига

«МЮ» назвал сумму, какую хочет выручить с продажи Марсьяля

09 Августа 2021 • 13:28 Комментировать
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Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение о продаже французского нападающего Антони Марсьяля в текущее трансферное окно.

Согласно сведениям The Sun, манкунианцы рассчитывают выручить с трансфера игрока 50 миллионов фунтов (~59 миллионов евро). Эти деньги клуб намерен потратить на усиление состава.

Ранее появилась информация об интересе к Марсьялю со стороны миланского «Интера». «Нерадзурри» рассматривают француза в качестве альтернативы Ромелу Лукаку.

В минувшем розыгрыше АПЛ Антони принял участие в 22 матчах, забил четыре мяча и сделал три ассиста. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Трансферы футбола - лето 2021
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