«Манчестер Сити» не готов удовлетворять высокие запросы «Тоттенхэма» по трансферной стоимости Гарри Кейна. Чтобы сбить цену, «горожане» хотят включить в сделку одного из своих футболистов. Основными кандидатами стали Рахим Стерлинг и Бернарду Силва, которые в концовке прошлого сезона не имели достаточно игрового времени. Если Стерлинг отказался переходить в «Тоттенхэм», то Силва вполне может отправиться в северный Лондон. Об этом на своих страницах пишет Daily Mail.

Ранее Хосеп Гвардиола подтверждал желание Бернарду Силвы уйти из «Манчестер Сити» ради игрового времени.