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Англия. Премьер-лига

​Бернарду Силва может войти в сделку по Кейну слухи

08 Августа 2021 • 11:29 Комментировать (1)
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«Манчестер Сити» не готов удовлетворять высокие запросы «Тоттенхэма» по трансферной стоимости Гарри Кейна. Чтобы сбить цену, «горожане» хотят включить в сделку одного из своих футболистов. Основными кандидатами стали Рахим Стерлинг и Бернарду Силва, которые в концовке прошлого сезона не имели достаточно игрового времени. Если Стерлинг отказался переходить в «Тоттенхэм», то Силва вполне может отправиться в северный Лондон. Об этом на своих страницах пишет Daily Mail.

Ранее Хосеп Гвардиола подтверждал желание Бернарду Силвы уйти из «Манчестер Сити» ради игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Бернарду Силва Гарри Кейн Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
08 Августа 2021 в 11:58
Будет огромной потерей если Рахим и Бернарду уйдут в другой клуб(тем более в стан ближайшего соперника) Грилиш и Кейн не смогут полноценно заменить этих двоих...
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