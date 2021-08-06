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Англия. Премьер-лига

​Гвардиола высказался о ситуации с Кейном

06 Августа 2021 • 17:11 Комментировать
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В пятницу на пресс-конференции наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу ситуации с Гарри Кейном. Форвард, как известно, хочет уйти из «Тоттенхэма», и «Манчестер Сити» считается главным претендентом на игрока.

«Кейн является футболистом «Тоттенхэма». Если «Тоттенхэм» не хочет вести переговоры, то всё кончено. Если же «Тоттенхэм» хочет вести переговоры, то многие клубы захотят подписать Кейна. Мы очень заинтересованы в нём», - высказался Гвардиола.

Напомним, что Гарри Кейн не вернулся из отпуска в срок и стал пропускать тренировки «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Гарри Кейн
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