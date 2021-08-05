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Англия. Премьер-лига

«Эвертон» предложил «Милану» Хамеса, но итальянцы предпочитают Зиеша

05 Августа 2021 • 15:38 Комментировать
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес не входит в планы главного тренера «ирисок» Рафаэля Бенитеса, передаёт Football Italia. 

В связи с этим, английский клуб намерен продать футболиста и предложил его услуги «Милану». Итальянский клуб проявляет интерес к полузащитнику, так как видит в нём замену Хакану Чалханоглу, который ушёл в «Интер», однако приоритетным вариантом на эту позицию является полузащитник «Челси» Хаким Зиеш.

Сообщается, что «Милан» находится в хороших отношениях с агентом Хамеса Жорже Мендешем, что увеличивает вероятность этого трансфера. Также полузащитник готов пойти на понижение зарплаты, чтобы перебраться на «Сан-Сиро».

Напомним, что Хамес перешёл в «Эвертон» из «Реала» в 2020 году на правах свободного агента. В прошлом сезоне на его счету 23 матча в АПЛ, в которых он забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Эвертон Хамес Родригес Хаким Зиеш Трансферы футбола - лето 2021
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