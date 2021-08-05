Санту высказался о ситуации вокруг Кейна

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту отреагировал на ситуацию вокруг нападающего Гарри Кейна. Форвард бойкотирует тренировки команды из-за желания перейти в «Манчестер Сити».

«Мне очень жаль, но я не хотел бы обсуждать поведение Кейна. Этим должны заняться руководители «Тоттенхэма». Не хочу как-то реагировать на это публично. Сначала необходимо разобраться с самим футболистом», - приводит слова португальского тренера инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Ранее сообщалось, что боссы «Тоттенхэма» готовы отпустить нападающего в «Манчестер Сити» за 175 миллионов евро.