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Англия. Премьер-лига

Санту высказался о ситуации вокруг Кейна

05 Августа 2021 • 08:18 Комментировать (2)
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Наставник лондонского «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту отреагировал на ситуацию вокруг нападающего Гарри Кейна. Форвард бойкотирует тренировки команды из-за желания перейти в «Манчестер Сити».

«Мне очень жаль, но я не хотел бы обсуждать поведение Кейна. Этим должны заняться руководители «Тоттенхэма». Не хочу как-то реагировать на это публично. Сначала необходимо разобраться с самим футболистом», - приводит слова португальского тренера инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Ранее сообщалось, что боссы «Тоттенхэма» готовы отпустить нападающего в «Манчестер Сити» за 175 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Нуну Эшпириту Санту Гарри Кейн
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Манкунианец76
05 Августа 2021 в 11:33
этот случай еще раз доказывает тот факт,что из футбола функционеры сделали что то наподобие шоу бизнеса,как,например,баскетбол,бейсбол или амерфутбол в США,стране,где все построено на этом принципе.Правила должны быть для всех,а так,каждый задравший нос"звездулька"будет байкотировать тренировки,потом игры...
Ale10JUFC
05 Августа 2021 в 11:20
Там по контракту еще много лет , ну о чем думал футболист подписывая 6 летний контракт без выкупной суммы. Теперь же все говорят какой Леви плохой и жадный не хочет отпускать игрока , а почему собственно говоря игрок так себя ведет. Один супер мега талантливый игрок уже бойкотировал тренировки ради перехода и карму разозлил до сих пор в себя придти не может.(я имею ввиду Дембеле Усмана)
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