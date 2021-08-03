«Челси» может включить Кенеди в сделку по Кунде

Лондонский «Челси» собирается включить вингера Кенеди в сделку по приобретению Жюля Кунде, сообщает Daily Mail.

«Синие» по-прежнему не оставляют попыток купить французского защитника «Севильи». Испанский клуб не намерен отпускать 22-летнего игрока меньше, чем за 50 миллионов евро. Англичане в свою очередь ищут компромиссы. Ранее сообщалось, что частью перехода мог стать Курт Зума, который отказался участвовать в этом процессе и склонен перебраться в «Вест Хэм». Также стало известно, что «Севилья» не собирается принимать условия «Челси», поскольку не нуждается в Кенеди.

Последний сезон бразильский футболист провел в аренде в испанской «Гранаде».