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Англия. Премьер-лига

​«Ливерпуль» продлил контракт с Фабиньо официально

03 Августа 2021 • 19:20 Комментировать
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«Ливерпуль» через свой официальный сайт сообщил о продлении контракта с полузащитником Фабиньо. Клуб не стал раскрывать срок нового трудового соглашения, ограничившись словом «долгосрочный». Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, договор рассчитан до завершения сезона 2025/2026.

Фабиньо выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года после перехода из «Монако». За мерсисайдский клуб бразилец провёл 122 матча, в которых отметился 3 голами и 7 результативными передачами на партнёров.

В первом туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет против «Норвича» 14 августа.

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Ливерпуль Фабиньо
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