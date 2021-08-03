«Ливерпуль» через свой официальный сайт сообщил о продлении контракта с полузащитником Фабиньо. Клуб не стал раскрывать срок нового трудового соглашения, ограничившись словом «долгосрочный». Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, договор рассчитан до завершения сезона 2025/2026.

Фабиньо выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года после перехода из «Монако». За мерсисайдский клуб бразилец провёл 122 матча, в которых отметился 3 голами и 7 результативными передачами на партнёров.

В первом туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет против «Норвича» 14 августа.