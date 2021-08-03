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Англия. Премьер-лига

«МЮ» не может продать Джонса

03 Августа 2021 • 17:02 Комментировать (1)
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс близок к тому, чтобы остаться в клубе ещё на сезон, передаёт Daily Mail. Сообщается, что у манкунианцев нет ни одного предложения по игроку.

В клубе не рассчитывают на англичанина, однако другие клубы тоже не выразили заинтересованности в услугах игрока. Преградой для возможного перехода игрока может стать высокая зарплата футболиста, которая составляет четыре миллиона евро. Контракт англичанина действует до 2023 года.

Напомним, что Джонс стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2011 году, перейдя из «Блекбэрна» за 19 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл всего восемь матчей, в которых забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Джонс
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
LMI
03 Августа 2021 в 17:21
Да уж, никто не хочет этот ходячий мем приобретать. Значит он навсегда талисман МЮ
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