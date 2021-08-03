«МЮ» не может продать Джонса

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс близок к тому, чтобы остаться в клубе ещё на сезон, передаёт Daily Mail. Сообщается, что у манкунианцев нет ни одного предложения по игроку.

В клубе не рассчитывают на англичанина, однако другие клубы тоже не выразили заинтересованности в услугах игрока. Преградой для возможного перехода игрока может стать высокая зарплата футболиста, которая составляет четыре миллиона евро. Контракт англичанина действует до 2023 года.

Напомним, что Джонс стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2011 году, перейдя из «Блекбэрна» за 19 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл всего восемь матчей, в которых забил один гол.