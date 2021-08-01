Артета подтвердил, что Джака остается в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что полузащитник Гранит Джака остается в лондонском клубе.

«Гранит останется с нами. Он ключевой игрок нашей команды», - цитирует Артету Goal.

Ранее сообщалось, что Джака близок к переходу в «Рому», однако римский клуб не смог договориться с «Арсеналом» по поводу цены за трансфер. Позже в лондонском клубе решили оставить швейцарца в команде и предложить новый контракт.

Напомним, что Джака стал игроком «Арсенала» в 2016 году, перейдя из мёнхенгладбахской «Боруссии» за 45 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 31 матч в АПЛ, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.