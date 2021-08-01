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Англия. Премьер-лига

«Лидс» нацелился на Асенсио слухи

01 Августа 2021 • 19:49 Комментировать
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«Лидс» тренера Марсело Бьелсы нацелился на испанского полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио. Об этом сообщает Fichajes.

По свидетельствам источника, «Лидс» обратил внимание на Марко Асенсио, как более дешевую в плане финансов альтернативу его соотечественнику Адама Траоре, представителю «Вулверхэмптона». Также на Асенсио претендуют «Эвертон» и «Лестер».

В настоящее время Марко Асенсио представляет Испанию на Олимпийских играх в японском Токио. В прошлом сезоне Марко Асенсио провел за «Реал» 35 матчей в испанском чемпионате, записав в свой актив 5 голов и 2 голевые передачи.

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