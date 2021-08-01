«Лидс» тренера Марсело Бьелсы нацелился на испанского полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио. Об этом сообщает Fichajes.

По свидетельствам источника, «Лидс» обратил внимание на Марко Асенсио, как более дешевую в плане финансов альтернативу его соотечественнику Адама Траоре, представителю «Вулверхэмптона». Также на Асенсио претендуют «Эвертон» и «Лестер».

В настоящее время Марко Асенсио представляет Испанию на Олимпийских играх в японском Токио. В прошлом сезоне Марко Асенсио провел за «Реал» 35 матчей в испанском чемпионате, записав в свой актив 5 голов и 2 голевые передачи.