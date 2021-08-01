«Астон Вилла» нашла замену Грилишу

«Астон Вилла» нашла замену Джеку Грилишу, который близок к переходу в «Манчестер Сити», передаёт Express Sport. Сообщается, что английский клуб попытается подписать полузащитника «Норвича» Тодда Кантуэлла.

«Астон Вилла» уже связалась с руководством клуба игрока по поводу возможного трансфера полузащитника, так как в клубе практически не сомневаются в уходе Грилиша.

23-летний Кантуэлл является воспитанником «Норвича». В прошлом сезоне на его счету 33 матча в Чемпионшипе, в которых он забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» согласилась продать Джека Грилиша в «Манчестер Сити» за 117 миллионов евро.