«Астон Вилла» согласилась продать Грилиша в «Манчестер Сити»

Полузащитник Джек Грилиш переходит из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити». По сведениям Sky Sports, бирмингемский клуб принял предложение «горожан» по трансферу игрока.

За переход 25-летнего хавбека «горожане» заплатят 100 миллионов фунтов (~117 миллионов евро). Теперь чемпиону Англии нужно договориться с самим Грилишем об условиях трудового соглашения.

Джек является воспитанником академии «Астон Виллы». За первую команду он выступает с 2013 года. Действующий контракт игрока истекает летом 2025 года.

Напомним, что Грилиш в составе сборной Англии выступал на прошедшем Евро-2020. Вместе с национальной командой он завоевал серебряные награды.