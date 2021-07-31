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Англия. Премьер-лига

Сауль близок к переходу в один из клубов АПЛ

31 Июля 2021 • 20:41 Комментировать
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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, передаёт Mirror. Сообщается, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Завтра, 1 августа, представители игрока вылетят в Англию, чтобы провести переговоры с клубами. Переход испанца может состояться в ближайшее время.

Напомним, что Сауль является воспитанником «Атлетико». Его контракт с клубом действует до 2026 года. В прошлом сезоне испанец провёл 33 матча в Ла Лиге, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что другой игрок «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Сауль Ньигес Трансферы футбола - лето 2021
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