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Англия. Премьер-лига

«Лидс» объявил о трансфере норвежского голкипера официально

31 Июля 2021 • 13:00 Комментировать
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«Лидс» посредством официального сайта объявил о подписании норвежского голкипера Кристоффера Классона, выступавшего в прошлом сезоне у себя на родине за «Волеренгу». Стороны поставили подписи под долгосрочным контрактом, рассчитанным до середины 2025 года.

В прошлом сезоне чемпионата Норвегии вратарь провел 14 поединков, в двух из которых отстоял на ноль.

По итогам минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги «Лидс» занял девятое место в турнирной таблице.

В первом туре нового сезона чемпионата Англии «павлины» сыграют на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 14 августа, начало - 14:30 мск.

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