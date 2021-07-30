«Арсенал» готов предложить Джаке новый контракт

Полузащитник Гранит Джака может остаться в «Арсенале», передаёт 90min. Сообщается, что лондонский клуб готов предложить игроку новый контракт.

Джака был близок к переходу в «Рому», однако клубы так и не смогли договориться по поводу цены за трансфер. Это может подтолкнуть «канониров» продлить контракт со швейцарцем. Также лондонцам пока не удалось найти замену игроку.

Напомним, что Джака стал игроком «Арсенала» в 2016 году, перейдя из «Боруссии» Мёнхенгладбах за 45 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 31 матч в АПЛ, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Рома» может подписать полузащитника «Боруссии» Дортмунда Томаса Дилейни.