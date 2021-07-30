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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» готов предложить Джаке новый контракт

30 Июля 2021 • 18:06 Комментировать
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Полузащитник Гранит Джака может остаться в «Арсенале», передаёт 90min. Сообщается, что лондонский клуб готов предложить игроку новый контракт.

Джака был близок к переходу в «Рому», однако клубы так и не смогли договориться по поводу цены за трансфер. Это может подтолкнуть «канониров» продлить контракт со швейцарцем. Также лондонцам пока не удалось найти замену игроку.

Напомним, что Джака стал игроком «Арсенала» в 2016 году, перейдя из «Боруссии» Мёнхенгладбах за 45 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 31 матч в АПЛ, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Рома» может подписать полузащитника «Боруссии» Дортмунда Томаса Дилейни.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака
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