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Германия. Бундеслига

«Рома» может подписать Дилейни в случае неудачи с Джакой

30 Июля 2021 • 15:09 Комментировать
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«Рома» продолжает интересоваться полузащитником «Арсенала» Гранитом Джакой, однако римляне нашли альтернативу в случае неудачи с трансфером швейцарца, передаёт The Telegraph.

Сообщается, что итальянский клуб также обратил внимание на полузащитника «Боруссии» Дортмунд Томаса Дилейни. Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью намерен укрепить полузащиту команды, и датчанин является альтернативным вариантом.

Напомним, что Дилейни стал игроком «Боруссии» Дортмунд в 2018 году, перейдя из «Ромы» за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 20 матчей в Бундеслиге, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Боруссия Дортмунд Гранит Джака Трансферы футбола - лето 2021 Томас Дилейни
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