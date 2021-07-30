«Рома» может подписать Дилейни в случае неудачи с Джакой

«Рома» продолжает интересоваться полузащитником «Арсенала» Гранитом Джакой, однако римляне нашли альтернативу в случае неудачи с трансфером швейцарца, передаёт The Telegraph.

Сообщается, что итальянский клуб также обратил внимание на полузащитника «Боруссии» Дортмунд Томаса Дилейни. Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью намерен укрепить полузащиту команды, и датчанин является альтернативным вариантом.

Напомним, что Дилейни стал игроком «Боруссии» Дортмунд в 2018 году, перейдя из «Ромы» за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 20 матчей в Бундеслиге, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.