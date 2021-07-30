Мартинес не заинтересован в переходе в «Арсенал»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес не перейдёт в «Арсенал», передаёт Sport Mediaset. Сообщается, что сам игрок не заинтересован в переходе в лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проявляет интерес к аргентинцу. В «Интере» не против расстаться с игроком, но за определённую сумму. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до июня 2023 года.

Напомним, что Мартинес стал игроком «Интера» в 2018 году, перейдя из аргентинского «Расинга» за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 38 матчей в Серии А, в которых он забил 17 голов и отдал десять результативных передач. Также вместе с миланским клубом он стал чемпионом Италии.