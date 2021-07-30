«Астон Вилла» предложит новый контракт Эмилиано Мартинесу

Бирмингемская «Астон Вилла» планирует провести переговоры с аргентинским голкипером Эмилиано Мартинесом на предмет пролонгации трудового соглашения. Об этом информирует 90Min.

Боссы английского клуба были впечатлены выступлением 28-летнего вратаря на триумфальном для «альбиселесте» Кубке Америки-2021. «Астон Вилла» хочет продлить контракт, чтобы обезопасить себя от попыток других клубов подписать голкипера.

Ряды бирмингемского коллектива Эмилиано пополнил в прошлом году, перебравшись из лондонского «Арсенала». Стороны заключили договор до середины 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Мартинес провел 38 поединков, в которых пропустил 46 голов.