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Англия. Премьер-лига

«Астон Вилла» предложит новый контракт Эмилиано Мартинесу

30 Июля 2021 • 08:39 Комментировать
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Бирмингемская «Астон Вилла» планирует провести переговоры с аргентинским голкипером Эмилиано Мартинесом на предмет пролонгации трудового соглашения. Об этом информирует 90Min.

Боссы английского клуба были впечатлены выступлением 28-летнего вратаря на триумфальном для «альбиселесте» Кубке Америки-2021. «Астон Вилла» хочет продлить контракт, чтобы обезопасить себя от попыток других клубов подписать голкипера.

Ряды бирмингемского коллектива Эмилиано пополнил в прошлом году, перебравшись из лондонского «Арсенала». Стороны заключили договор до середины 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Мартинес провел 38 поединков, в которых пропустил 46 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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