Окслейд-Чемберлен: «Я хочу помогать команде забивать голы»

Алекс Окслейд-Чемберлен в интервью официальному сайту «Ливерпуля» рассказал, что хочет взять за привычку забивать голы.

В последнем товарищеском матче против берлинской «Герты» англичанин на 88-й минуте принес «красным» победу со счетом 4:3. Окслейд-Чемберлен отметил, что ему нравится играть более атакующую роль в полузащите, получать мяч, помогать создавать моменты и забивать самому: «Это то, что я определенно хотел бы приносить команде, когда играю там».

Также добавим, что во встрече с «Гертой» на поле впервые после долгого перерыва вышли защитники Виргил ван Дейк и Джо Гомес.