Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Англия. Премьер-лига

Окслейд-Чемберлен: «Я хочу помогать команде забивать голы»

30 Июля 2021 • 01:05 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Алекс Окслейд-Чемберлен в интервью официальному сайту «Ливерпуля» рассказал, что хочет взять за привычку забивать голы.

В последнем товарищеском матче против берлинской «Герты» англичанин на 88-й минуте принес «красным» победу со счетом 4:3. Окслейд-Чемберлен отметил, что ему нравится играть более атакующую роль в полузащите, получать мяч, помогать создавать моменты и забивать самому: «Это то, что я определенно хотел бы приносить команде, когда играю там».

Также добавим, что во встрече с «Гертой» на поле впервые после долгого перерыва вышли защитники Виргил ван Дейк и Джо Гомес.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
08:39 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» предложит новый контракт Эмилиано Мартинесу
01:05 · Англия. Премьер-лига
Окслейд-Чемберлен: «Я хочу помогать команде забивать голы»
01:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить Эдегора слухи
00:57 · Англия. Премьер-лига
Владелец Spotify выразил желание приобрести акции «Арсенала»
00:51 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Работа только начинается»
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов пригласить Матвиенко
00:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не сможет купить Брандта
00:36 · Англия. Премьер-лига
Давид Луис в шаге от перехода в турецкий чемпионат
00:01 · Англия. Премьер-лига
Защитник «МЮ» возвращается в строй после травмы
29 Июля
23:48 · Англия. Премьер-лига
«Милан» интересуется Зиешем слухи
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» интересуется одним из лучших игроков чемпионата Европы
23:36 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Сити» переберётся в итальянский чемпионат
23:09 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк вернулся на футбольное поле спустя 9 месяцев
22:59 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» не хочет отпускать своего лидера в «Ливерпуль»
22:42 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» подозрение на вспышку коронавируса
Все новости