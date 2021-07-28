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Англия. Премьер-лига

«Челси» может включить Зума в сделку по Кунде

28 Июля 2021 • 08:40 Комментировать
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Француз Жюль Кунде близок к переходу из «Севильи» в лондонский «Челси», об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

По сведениям инсайдера, английский клуб договорился с 22-летним защитником о подписании пятилетнего трудового соглашения. Теперь «пенсионеры» обсуждают трансфер с андалусийцами. Не исключено, что частью сделки может стать защитник лондонцев Курт Зума.

Действующий трудовой договор Кунде с испанским клубом рассчитан до 2024 года. Согласно оценке авторитетного портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 60 миллионов евро.

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Челси Курт Зума Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2021
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