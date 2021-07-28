«Челси» может включить Зума в сделку по Кунде

Француз Жюль Кунде близок к переходу из «Севильи» в лондонский «Челси», об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

По сведениям инсайдера, английский клуб договорился с 22-летним защитником о подписании пятилетнего трудового соглашения. Теперь «пенсионеры» обсуждают трансфер с андалусийцами. Не исключено, что частью сделки может стать защитник лондонцев Курт Зума.

Действующий трудовой договор Кунде с испанским клубом рассчитан до 2024 года. Согласно оценке авторитетного портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 60 миллионов евро.