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«Атлетико» возобновил интерес к Ляказетту

26 Июля 2021, 18:08,

«Атлетико» возобновил интерес к нападающему «Арсеналу» Александру Ляказетту, передаёт Mundo Deportivo. Ранее мадридский клуб уже изучал возможность приобретения игрока.

Сейчас команда Диего Симеоне находится в поисках центрального нападающего и поэтому обратила внимания на француза. «Арсенал» не против расстаться с игроком, у которого по контракту остался всего один год.

Напомним, что Ляказетт стал игроком «Арсенала» в 2017 году, перейдя из «Лиона» за 53 миллиона евро. В прошлом сезоне он провёл 31 матч в АПЛ, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее президент «Атлетико» заявил, что клуб не ведёт переговоров по трансферу нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Арсенал Лондон, Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Александр Ляказетт
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