«Сампдория» и «Вильярреал» претендуют на Кутроне

Итальянский форвард Патрик Кутроне может покинуть «Вулверхэмптон» в текущее трансферное окно. Об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, в услугах 23-летнего исполнителя заинтересованы два европейских клуба. Речь идет о генуэзской «Сампдории» и испанском «Вильярреале». Оба клуба уже начали переговоры с «волками».

Трудовое соглашение Кутроне с английским клубом рассчитано до лета 2023 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают его стоимость в девять миллионов евро.

В минувшем сезоне Патрик выступал на правах аренды за «Валенсию». Форвард сыграл семь матчей и не отметился голевыми действиями.