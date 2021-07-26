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«Сампдория» и «Вильярреал» претендуют на Кутроне

26 Июля 2021, 11:16,

Итальянский форвард Патрик Кутроне может покинуть «Вулверхэмптон» в текущее трансферное окно. Об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, в услугах 23-летнего исполнителя заинтересованы два европейских клуба. Речь идет о генуэзской «Сампдории» и испанском «Вильярреале». Оба клуба уже начали переговоры с «волками».

Трудовое соглашение Кутроне с английским клубом рассчитано до лета 2023 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают его стоимость в девять миллионов евро.

В минувшем сезоне Патрик выступал на правах аренды за «Валенсию». Форвард сыграл семь матчей и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Патрик Кутроне
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