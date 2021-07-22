Голлини прокомментировал переход в «Тоттенхэм»

Страж ворот «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини проходит медобследование в лондонском «Тоттенхэме». Игрок не скрывает радости от трансфера в английский клуб.

«Я очень доволен», - приводятся слова вратаря в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что лондонский клуб оформит аренду Голлини до окончания следующего сезона. В договоре будет прописан пункт о выкупе голкипера за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 26-летний голкипер провел 25 поединков, в которых пропустил 27 голов. В составе бергамасков Пьерлуиджи выступает с лета 2018 года.