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Голлини прокомментировал переход в «Тоттенхэм»

22 Июля 2021, 10:31,

Страж ворот «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини проходит медобследование в лондонском «Тоттенхэме». Игрок не скрывает радости от трансфера в английский клуб.

«Я очень доволен», - приводятся слова вратаря в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что лондонский клуб оформит аренду Голлини до окончания следующего сезона. В договоре будет прописан пункт о выкупе голкипера за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 26-летний голкипер провел 25 поединков, в которых пропустил 27 голов. В составе бергамасков Пьерлуиджи выступает с лета 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Трансферы футбола - лето 2021, Пьерлуиджи Голлини
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