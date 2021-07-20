Бельерин может заменить Триппьера в «Атлетико»

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20 Июля 2021, 08:10,
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Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин имеет вариант продолжения карьеры в испанской Примере. Интерес к футболисту проявляет мадридский «Атлетико», об этом сообщил инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.
«Матрасники» рассматривают кандидатуру Бельерина в качестве альтернативы англичанину Кирану Триппьеру. Защитник близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Бельерин выступает в составе лондонского коллектива с 2013 года. Его контракт с «канонирами» рассчитан до окончания сезона-2022/2023. Трансферная стоимость Эктора оценивается в 25 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Эктор Бельерин