Бегович в шаге от перехода в «Эвертон»

|
17 Июля 2021, 15:57,
|
|
Голкипер Асмир Бегович близок к трансферу в «Эвертон», сообщил в своем твиттер-аккаунте журналист Фабрицио Романо.
Опытный боснийский вратарь сегодня прошел медицинское обследование и вскоре поставит подпись под трудовым соглашением до лета 2023 года. 34-летний футболист переходит в стан «ирисок» на правах свободного агента.
Предыдущим клубом Беговича был «Борнмут». В минувшем сезоне Чемпионшипа Асмир провел 47 поединков, в которых пропустил 47 мячей.
За национальную сборную Боснии и Герцеговины вратарь провел 63 встречи и пропустил 71 гол.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эвертон, Трансферы футбола - лето 2021, Асмир Бегович