Бегович в шаге от перехода в «Эвертон»

Голкипер Асмир Бегович близок к трансферу в «Эвертон», сообщил в своем твиттер-аккаунте журналист Фабрицио Романо.

Опытный боснийский вратарь сегодня прошел медицинское обследование и вскоре поставит подпись под трудовым соглашением до лета 2023 года. 34-летний футболист переходит в стан «ирисок» на правах свободного агента.

Предыдущим клубом Беговича был «Борнмут». В минувшем сезоне Чемпионшипа Асмир провел 47 поединков, в которых пропустил 47 мячей.

За национальную сборную Боснии и Герцеговины вратарь провел 63 встречи и пропустил 71 гол.