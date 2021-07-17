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Бегович в шаге от перехода в «Эвертон»

17 Июля 2021, 15:57,

Голкипер Асмир Бегович близок к трансферу в «Эвертон», сообщил в своем твиттер-аккаунте журналист Фабрицио Романо.

Опытный боснийский вратарь сегодня прошел медицинское обследование и вскоре поставит подпись под трудовым соглашением до лета 2023 года. 34-летний футболист переходит в стан «ирисок» на правах свободного агента.

Предыдущим клубом Беговича был «Борнмут». В минувшем сезоне Чемпионшипа Асмир провел 47 поединков, в которых пропустил 47 мячей.

За национальную сборную Боснии и Герцеговины вратарь провел 63 встречи и пропустил 71 гол.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Трансферы футбола - лето 2021, Асмир Бегович
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