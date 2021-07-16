В «Кристал Пэлас» надеются, что Заха останется в клубе

Руководство «Кристал Пэлас» надеется, что сумеет убедить Уилфрида Заха остаться в клубе, передаёт Evening Standard.

В клубе считают, что назначение Патрика Виейра главным тренером, а также несколько подписаний на трансферном рынке переубедят игрока остаться ещё минимум на сезон. Ранее неоднократно сообщалось, что нападающий хочет сменить команду и играть на более высоком уровне.

Напомним, что Заха стал игроком «Кристал Пэлас» в 2015 году, перейдя из «Манчестер Юнайтед» за четыре миллиона евро. В последнем сезоне он сыграл 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.