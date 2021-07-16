«Челси» назвал зарплату, какую готов платить Холанну

Лондонский «Челси» не сбавляет интерес к норвежскому нападающему Эрлингу Холанну. Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, «пенсионеры» готовы предложить скандинаву пятилетнее соглашение с заработной платой в размере 20 миллионов евро в год.

Ранее в СМИ появилась информация, что лондонцы планируют выделить на приобретение Холанна 175 миллионов евро.

Эрлинг перешел в «Боруссию» в январе 2020 года за 20 миллионов. Нападающий заключил контракт до лета 2024 года.

Холанн за короткий промежуток времени выбился в число лучших голеадоров немецкой Бундеслиги. В прошлом сезоне норвежец забил 27 голов в 28 поединках чемпионата Германии.