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«Челси» назвал зарплату, какую готов платить Холанну

16 Июля 2021, 09:39,

Лондонский «Челси» не сбавляет интерес к норвежскому нападающему Эрлингу Холанну. Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, «пенсионеры» готовы предложить скандинаву пятилетнее соглашение с заработной платой в размере 20 миллионов евро в год.

Ранее в СМИ появилась информация, что лондонцы планируют выделить на приобретение Холанна 175 миллионов евро.

Эрлинг перешел в «Боруссию» в январе 2020 года за 20 миллионов. Нападающий заключил контракт до лета 2024 года.

Холанн за короткий промежуток времени выбился в число лучших голеадоров немецкой Бундеслиги. В прошлом сезоне норвежец забил 27 голов в 28 поединках чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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0
Juventini83
16 Июля 2021, 10:19
Какая битва, этим летом его могут позволить себе только Челси и Сити.
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Misha_diablo_football
16 Июля 2021, 10:04

Вот будет битва за викинга, запасаемя поп-корном, чипсами и колой))...

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