«Челси» назвал зарплату, какую готов платить Холанну

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16 Июля 2021, 09:39,
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Лондонский «Челси» не сбавляет интерес к норвежскому нападающему Эрлингу Холанну. Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, «пенсионеры» готовы предложить скандинаву пятилетнее соглашение с заработной платой в размере 20 миллионов евро в год.
Ранее в СМИ появилась информация, что лондонцы планируют выделить на приобретение Холанна 175 миллионов евро.
Эрлинг перешел в «Боруссию» в январе 2020 года за 20 миллионов. Нападающий заключил контракт до лета 2024 года.
Холанн за короткий промежуток времени выбился в число лучших голеадоров немецкой Бундеслиги. В прошлом сезоне норвежец забил 27 голов в 28 поединках чемпионата Германии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Эрлинг Холанн
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