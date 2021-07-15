«Реал» видит в лице Салаха нового «галактико»

Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Don Balon.

По свидетельствам источника, «Реал» рассматривает кандидатуру Салаха после неудачно обернувшихся трансферов Эдена Азара и Гарета Бэйла.

Утверждается, что подписать Салаха «Реалу» будет сложно, так как в «Ливерпуле» настроены удержать футболиста, и потребуют за египтянина около 150 миллионов евро. Ранее также сообщалось, что «Ливерпуль» начал переговоры с Салахом о продлении контракта.

В прошлом сезоне Салах провел за мерсисайдскую команду 51 матч во всех турнирах и забил 32 гола.