«Реал» видит в лице Салаха нового «галактико»

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15 Июля 2021, 23:52,
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Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Don Balon.
По свидетельствам источника, «Реал» рассматривает кандидатуру Салаха после неудачно обернувшихся трансферов Эдена Азара и Гарета Бэйла.
Утверждается, что подписать Салаха «Реалу» будет сложно, так как в «Ливерпуле» настроены удержать футболиста, и потребуют за египтянина около 150 миллионов евро. Ранее также сообщалось, что «Ливерпуль» начал переговоры с Салахом о продлении контракта.
В прошлом сезоне Салах провел за мерсисайдскую команду 51 матч во всех турнирах и забил 32 гола.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Мохамед Салах