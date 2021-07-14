Клопп рассказал о состоянии ван Дейка и Гомеса

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья защитников команды Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.

«Виргил и Джо в ближайшее время будут проводить по одной тренировке. Во второй половине дня они будут заниматься под руководством физиотерапевтов.

Они уже хорошо выглядят. Пока не скажу точно, когда ван Дейк и Гомес полностью восстановятся. Но это точно произойдет в течение ближайших четырех недель», - приводит слова немецкого тренера Sky Sports.

Напомним, что защитник получили травмы по ходу прошлого сезона. Из-за высокой травматичности игроков «Ливерпуль» занял третье место в АПЛ.