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Клопп рассказал о состоянии ван Дейка и Гомеса

14 Июля 2021, 10:25,

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья защитников команды Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.

«Виргил и Джо в ближайшее время будут проводить по одной тренировке. Во второй половине дня они будут заниматься под руководством физиотерапевтов.

Они уже хорошо выглядят. Пока не скажу точно, когда ван Дейк и Гомес полностью восстановятся. Но это точно произойдет в течение ближайших четырех недель», - приводит слова немецкого тренера Sky Sports.

Напомним, что защитник получили травмы по ходу прошлого сезона. Из-за высокой травматичности игроков «Ливерпуль» занял третье место в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Виргил Ван Дейк, Джо Гомес
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Комментарии (1)
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0
RedMonk
14 Июля 2021, 12:16

Из-за высокой травматичности игроков «Ливерпуль» занял третье место в АПЛ.
ХРЕНЬ !

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