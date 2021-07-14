Клопп рассказал о состоянии ван Дейка и Гомеса

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14 Июля 2021, 10:25,
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья защитников команды Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.
«Виргил и Джо в ближайшее время будут проводить по одной тренировке. Во второй половине дня они будут заниматься под руководством физиотерапевтов.
Они уже хорошо выглядят. Пока не скажу точно, когда ван Дейк и Гомес полностью восстановятся. Но это точно произойдет в течение ближайших четырех недель», - приводит слова немецкого тренера Sky Sports.
Напомним, что защитник получили травмы по ходу прошлого сезона. Из-за высокой травматичности игроков «Ливерпуль» занял третье место в АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Юрген Клопп, Виргил Ван Дейк, Джо Гомес
Из-за высокой травматичности игроков «Ливерпуль» занял третье место в АПЛ.
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