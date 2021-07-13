Локателли предпочитает переход в «Ювентус» двум английским клубам

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13 Июля 2021, 18:09,
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Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли предположил, что он предпочел бы перейти в «Ювентус» во время летнего трансферного окна.
После немаловажной роли, выполняемой Локателли в «Сассуоло», игрок сделал свой вклад в победу сборной Италии на Евро-2020.
После завершения турнира слухи активно связывают игрока с разными европейскими топ-клубами, среди которых лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Однако сам Локателли не прочь перейти в «Ювентус», что значительно бьет по амбициям английских клубов в подписании футболиста.
«До сих пор я особо не думал об этом, я не мог. Интерес «Ювентуса» радует, это отличная команда», - заявил Локателли в интервью Sky Sport Italia.
Ранее генеральный директор «Сассуоло» подтвердил интерес к Локателли со стороны различных клубов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Ювентус, Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Сассуоло, Мануэль Локателли