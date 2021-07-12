«Ливерпуль» не может договориться с Салахом о продлении контракта

«Ливерпуль» и Мохамед Салах не могут договориться по поводу продления действующего контракта, передаёт журналист Фабрицио Романо. Нынешнее соглашение действует до конца июня 2023 года.

Сообщается, что стороны продолжат переговоры, так как в клубе намерены сохранить футболиста, однако на данный момент они далеки от заключения нового соглашения.

Напомним, что Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году за 42 миллиона евро. В составе «красных» он провёл 203 матча, в которых забил 125 голов и отдал 47 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре в это трансферное окно.