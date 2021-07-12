«Ливерпуль» не может договориться с Салахом о продлении контракта

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12 Июля 2021, 22:16,
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«Ливерпуль» и Мохамед Салах не могут договориться по поводу продления действующего контракта, передаёт журналист Фабрицио Романо. Нынешнее соглашение действует до конца июня 2023 года.
Сообщается, что стороны продолжат переговоры, так как в клубе намерены сохранить футболиста, однако на данный момент они далеки от заключения нового соглашения.
Напомним, что Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году за 42 миллиона евро. В составе «красных» он провёл 203 матча, в которых забил 125 голов и отдал 47 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре в это трансферное окно.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах