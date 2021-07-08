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«Ливерпуль» попытается приобрести Траоре в это трансферное окно

08 Июля 2021, 21:20,

«Ливерпуль» намерен подписать нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре в это трансферное окно, передаёт Football Insider. Сообщается, что в трансфере испанца заинтересован лично главный тренер «красных» Юрген Клопп.

Руководство «Ливерпуля» намерено подписать в это трансферное окно универсального форварда, который сумел бы сыграть на любой позиции в нападении. В связи с этим, мерсисайдцы обратили внимание на вингера «Вулверхэмптона» Адама Траоре. Клопп уже одобрил кандидатуру испанца.

Слухи об этом трансфере появились ещё год назад, однако тогда руководство «волков» отказалось отпускать футболиста, что вынудило «Ливерпуль» подписать другого нападающего «Вулверхэмптона» - Диогу Жоту.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету Траоре 41 матч во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал три результативные передачи.

 

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Вулверхэмптон, Адама Траоре
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