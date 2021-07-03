Варан согласовал 5-летний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник сборной Франции и мадридского «Реала» Рафаэль Варан близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Игрок согласовал условия контракта с вице-чемпионом Англии.

Как сообщает ABC, Рафаэль подпишет пятилетний трудовой договор с манкунианцами. Заработная плата Варана составит 12 миллионов евро в год.

Теперь клубам нужно договориться о сумме трансфера. Мадридцы хотят выручить с продажи француза 60 миллионов евро, а манкунианцы готовы предложить не более 45 миллионов.

В минувшем сезоне Примеры 28-летний защитник провел 31 матч, забил два гола и получил две желтые карточки.