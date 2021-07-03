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Варан согласовал 5-летний контракт с «Манчестер Юнайтед»

03 Июля 2021, 16:18,

Центральный защитник сборной Франции и мадридского «Реала» Рафаэль Варан близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Игрок согласовал условия контракта с вице-чемпионом Англии.

Как сообщает ABC, Рафаэль подпишет пятилетний трудовой договор с манкунианцами. Заработная плата Варана составит 12 миллионов евро в год.

Теперь клубам нужно договориться о сумме трансфера. Мадридцы хотят выручить с продажи француза 60 миллионов евро, а манкунианцы готовы предложить не более 45 миллионов.

В минувшем сезоне Примеры 28-летний защитник провел 31 матч, забил два гола и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Рафаэль Варан
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