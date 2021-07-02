Алдервейрельд намерен покинуть «Тоттенхэм»

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02 Июля 2021, 20:26,
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Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрельд намерен сменить клуб в это трансферное окно, передаёт The Athletic. Игрок уже сделал соответствующий запрос к руководству «шпор».
Сообщается, что контракт бельгийца с «Тоттенхэмом» действует до 2023 года, однако сам Алдервейрельд хочет перейти в другой клуб уже сейчас. Пока неизвестно, входит ли защитник в планы нового главного тренера лондонцев Нуну Эшпириту Санту.
В прошлом сезоне Алдервейрельд провёл 35 матчей в составе «Тоттенхэма» во всех турнирах, в которых забил один гол.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб может арендовать полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Тоттенхэм, Трансферы футбола - лето 2021, Тоби Алдервейрельд