«Тоттенхэм» хочет арендовать Пьянича

Боснийский хавбек Миралем Пьянич, правами на которого владеет каталонская «Барселона», пользуется спросом в английской Премьер-лиге. Об этом информирует Diario Sport.

По данным источника, в услугах 31-летнего полузащитника заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи вступил в переговоры с «сине-гранатовыми» об аренде игрока.

Ранее сообщалось об интересе к Миралему со стороны туринского «Ювентуса» и лондонского «Челси».

В сезоне-2020/2021 босниец сыграл 19 матчей в Примере, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2024 года.