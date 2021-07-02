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«Тоттенхэм» хочет арендовать Пьянича

02 Июля 2021, 12:26,

Боснийский хавбек Миралем Пьянич, правами на которого владеет каталонская «Барселона», пользуется спросом в английской Премьер-лиге. Об этом информирует Diario Sport.

По данным источника, в услугах 31-летнего полузащитника заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи вступил в переговоры с «сине-гранатовыми» об аренде игрока.

Ранее сообщалось об интересе к Миралему со стороны туринского «Ювентуса» и лондонского «Челси».

В сезоне-2020/2021 босниец сыграл 19 матчей в Примере, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Трансферы футбола - лето 2021, Миралем Пьянич
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