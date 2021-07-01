Далот может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в своем подкасте, английский клуб не рассматривает возможность отдать португальца в аренду, речь идёт только о полноценном трансфере.

22-летний Далот провёл прошлый сезон в аренде в «Милане», за который он сыграл 33 матча, забил два гола и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение защитника с «манкунианцами» рассчитано до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 10 миллионов евро.