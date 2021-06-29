«Астон Вилла» близка к подписанию Абрахама

«Астон Вилла» близка к подписанию нападающего «Челси» Тэмми Абрахама за 45 миллионов евро, передаёт Eurosport.

«Астон Вилла» готова удовлетворить запросы лондонцев и заплатить 45 млн евро за англичанина. Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Вест Хэма», однако лондонцы отказались от трансфера из-за высокой цены нападающего.

Сам Абрахам тоже заинтересован в смене клуба, так как потерял место в стартовом составе. В прошлом сезоне на его счету 32 матча во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что «Астон Вилла» интересовалась полузащитником «Арсенала» Эмилем Смитом-Роу, однако «канониры» не отпустили своего воспитанника.