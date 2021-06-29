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«Астон Вилла» близка к подписанию Абрахама

29 Июня 2021, 20:05,

«Астон Вилла» близка к подписанию нападающего «Челси» Тэмми Абрахама за 45 миллионов евро, передаёт Eurosport.

«Астон Вилла» готова удовлетворить запросы лондонцев и заплатить 45 млн евро за англичанина. Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Вест Хэма», однако лондонцы отказались от трансфера из-за высокой цены нападающего. 

Сам Абрахам тоже заинтересован в смене клуба, так как потерял место в стартовом составе. В прошлом сезоне на его счету 32 матча во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что «Астон Вилла» интересовалась полузащитником «Арсенала» Эмилем Смитом-Роу, однако «канониры» не отпустили своего воспитанника.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Челси, Астон Вилла, Тэмми Абрахам
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