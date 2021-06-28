«Арсенал» отклонил второе предложение «Астон Виллы» по Смиту-Роу

«Арсенал» отклонил второе предложение «Астон Виллы» по полузащитнику Эмилю Смиту-Роу. Об этом передаёт Sky Sports.

Сообщается, что «Астон Вилла» предложила «канонирам» 35 млн евро, однако те ответили отказом.

В Лондоне надеются, что Смит-Роу, которым является воспитанником клуба, в ближайшее время подпишет новый контракт и станет одним из лидеров команды.

Нынешний контракт молодого полузащитника истекает в 2023 году.

Напомним, что в прошлом сезоне 20-летний игрок провёл в составе «канониров» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проявляет интерес сразу к двум лидерам «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу и Рияду Марезу.