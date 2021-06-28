«Арсенал» отклонил второе предложение «Астон Виллы» по Смиту-Роу

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28 Июня 2021, 15:30,
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«Арсенал» отклонил второе предложение «Астон Виллы» по полузащитнику Эмилю Смиту-Роу. Об этом передаёт Sky Sports.
Сообщается, что «Астон Вилла» предложила «канонирам» 35 млн евро, однако те ответили отказом.
В Лондоне надеются, что Смит-Роу, которым является воспитанником клуба, в ближайшее время подпишет новый контракт и станет одним из лидеров команды.
Нынешний контракт молодого полузащитника истекает в 2023 году.
Напомним, что в прошлом сезоне 20-летний игрок провёл в составе «канониров» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» проявляет интерес сразу к двум лидерам «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу и Рияду Марезу.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Арсенал Лондон, Астон Вилла, Апл, Эмил Смит-Роу